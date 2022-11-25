«Да дому» – альтернатива европейским брендам «Икея» и «Зара Хоум»

Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики рассказал о запуске в Беларуси нового проекта "Да дому", передает корреспондент БЕЛТА.

"В ТЦ "Столица" в этом году открыто или обновлено 25 объектов фирменной торговли белорусских предприятий легкой промышленности. Реализован уже всем известный проект "Мерч Первого". Идет работа над новым проектом "Да дому" - альтернатива таким известным европейским брендам, как "Икея"и "Зара Хоум", - сказал Петр Пархомчик. - Концепция проекта заключается в размещении на одной торговой площадке максимально широкого ассортимента белорусской продукции для дома. Это текстиль, посуда, одежда и другое. Сеть таких мультибрендовых магазинов планируется открыть как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. Также проводится работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных тенденций на рынке".

Продолжается модернизация Оршанского льнокомбината в направлении расширения мощностей по выработке пряж с использованием котонизированного льноволокна. "Это позволит увеличить объем переработки короткого льноволокна, которое на сегодняшний день не востребовано в полном объеме и вывозится из страны, - отметил вице-премьер. - В этом году запланировано завершение реализации инвестиционного проекта по созданию производства суконных тканей на "Камволе". Это позволит существенно расширить ассортимент выпускаемой суконной продукции, а также повысить ее качество".