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ЦИК: законопроект об изменении Избирательного кодекса в ближайшее время будет внесен в парламент

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ЦИК: законопроект об изменении Избирательного кодекса в ближайшее время будет внесен в парламент

Проект закона "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" в ближайшее время будет внесен в парламент, сообщил журналистам председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на полях белорусско-российского форума "Молодежь и выборы", передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время он будет внесен в Палату представителей. Во всяком случае, буквально на днях я завизировал согласование Центральной избирательной комиссии", - рассказал Игорь Карпенко.

Законопроект прошел общественное обсуждение и учитывает изменения Конституции.

"Мы готовы с депутатским корпусом, с привлечением общественности, в том числе молодежных общественных объединений, поработать с этим законопроектом при рассмотрении в первом и втором чтении. В общем, идет планомерная работа. Мы надеемся, что до конца этого года, может быть, в начале следующего этот законопроект будет рассмотрен и принят", - дополнил глава ЦИК.

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