Церемония прощания с Владимиром Макеем
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Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, безвременно ушедшим из жизни 26 ноября, проходит в столичном Доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.
Первым проститься с Владимиром Макеем приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
На церемонию прибыли члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, государственных органов.
Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.
Фото Павла Орловского.
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