Церемония прощания с Владимиром Макеем

Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, безвременно ушедшим из жизни 26 ноября, проходит в столичном Доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым проститься с Владимиром Макеем приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонию прибыли члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, государственных органов.

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.

Фото Павла Орловского.