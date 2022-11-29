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Общество

Церемония прощания с Владимиром Макеем

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Церемония прощания с Владимиром Макеем

Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, безвременно ушедшим из жизни 26 ноября, проходит в столичном Доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым проститься с Владимиром Макеем приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонию прибыли члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, государственных органов.

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.

Фото Павла Орловского.

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