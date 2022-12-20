Центр по обслуживанию белорусской сельхозтехники открыли в Того (Западная Африка)

Церемония открытия состоялась 17 декабря в Ломе (Тоголезская Республика) при поддержке нашего дилера - компании «AFTRADE DMCC».

Сервисный центр будет предоставлять широкий спектр услуг по обслуживанию сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники белорусского производства, оказывать гарантийное, постгарантийное обслуживание, а также обеспечивать потребителей оригинальными запасными частями.

Отметим, что в 2022 году «Бобруйскагромаш» уже поставил в Тоголезскую Республику самосвальные тракторные прицепы 2ПТС-6, полуприцепы ПСТ-6 и плуги дисковые ПНД-3, а также заключил очередной контракт на поставку крупной партии плугов серии ПНД, отгрузка которых запланирована на 1 квартал 2023года.