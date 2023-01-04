Цена на газ в Европе впервые с 2 ноября 2021 года опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб.м

Цена на газ в Европе впервые с 2 ноября 2021 года опустилась на торгах ниже $750 за 1 тыс. куб.м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что в целом цена на газ с начала сегодняшних торгов снизилась более чем на 3%.

В то же время стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1 тыс. куб.м, что эквивалентно 67 евро за МВт ч.

Отмечается, что снижение цены происходит на фоне теплой погоды в странах Европы, а также высокой доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

По материалам belta.by.