Целевая подготовка студентов. Как нововведение будет работать на практике, рассказала ректор вуза

Мнением о новых правилах приема в вузы с корреспондентом БЕЛТА поделилась ректор ГрГУ им. Я.Купалы Ирина Китурко.

"Одним из знаковых нововведений в правила приема в высшие учебные заведения является, безусловно, целевая подготовка. Уже в прошлом году можно было воспользоваться теми преференциями, которые она дает. Если раньше на целевую подготовку можно было подать заявку только из сельской местности либо населенного пункта численностью не более 20 тыс. жителей, то сегодня географические и численные показатели отменены. А это значит, что любое предприятие и организация любого населенного пункта может дать заявку на подготовку специалиста в том либо ином учреждении образования по интересующей их специальности", - сказала Ирина Китурко.

Она добавила: "Безусловно, здесь должна быть слаженная работа и тесная взаимосвязь между заказчиками кадров и университетами, потому что подготовка специалиста - это процесс длительный (как минимум 4 года). И для того, чтобы сделать заявку на целевой набор, предприятия должны иметь четко выстроенную кадровую политику. Они должны знать, какие кадры им понадобятся и в какие сроки". Ректор Купаловского университета отметила, что есть и ускоренная модель: целевая подготовка специалистов в магистратуре, на которую понадобится в среднем около полутора лет.

"К слову, 17 декабря в нашем университете состоялась ярмарка целевой подготовки, в которой приняли участие наниматели-заказчики кадров, школьники выпускных классов, 11-х и 9-х, потому что в колледжах тоже есть целевая подготовка. Мы пригласили и родителей, чтобы они приняли активное участие в этом мероприятии. Это возможность соединить в университете все заинтересованные стороны", - сказала Ирина Китурко.

Она также обратила внимание на то, что целевая подготовка имеет важный социальный эффект. "Специалист, прошедший подготовку в рамках целевого договора, получает на 5 лет социальную гарантию трудоустройства и статус молодого специалиста. И это благо, привилегия. Например, в России распределения нет. И там выпускник вуза должен самостоятельно заботиться о поиске первого места работы. Наше государство дает гарантию не только трудоустройства, но и гарантию преференций молодого специалиста. Это социальное завоевание нашего государства, которое мы сохранили", - заключила Ирина Китурко.