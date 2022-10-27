ЦБУ №703 безвозмездно передал компьютеры женскому монастырю святых Жен-Мироносиц Бобруйска
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Директор ЦБУ №703 Виталий Васильевич Подобед вручил 3 персональных компьютера Игумении Параскеве.
Игумения Параскева выразила благодарность всему коллективу «Беларусбанка» за безвозмездно переданную технику.
Анна Мельникова
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