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ЦБУ №703 безвозмездно передал компьютеры женскому монастырю святых Жен-Мироносиц Бобруйска

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ЦБУ №703 безвозмездно передал компьютеры женскому монастырю святых Жен-Мироносиц Бобруйска

Директор ЦБУ №703 Виталий Васильевич Подобед вручил 3 персональных компьютера Игумении Параскеве.

Игумения Параскева выразила благодарность всему коллективу «Беларусбанка» за безвозмездно переданную технику.

Анна Мельникова

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