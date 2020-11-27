Цветные маски и маски с принтом могут быть опасны для здоровья – эксперт

Во многих магазинах и аптеках продаются разноцветные маски, которые используются людьми для защиты дыхательных путей от COVID-19. Однако ношение подобных защитных средств с ярким принтом может стать одной из проблем для кожи, считает Елена Морозов, ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-косметолог. Об этом сообщает «Медицина и наука».

– Очень часто в последнее время на улицах и в общественных местах можно встретить людей в масках черного цвета. Все цветные ткани содержат краситель. У людей со сверхчувствительной кожей ношение таких масок может стать причиной развития атопического дерматита. Кроме этого, от таких масок часто пахнет химией, что также небезопасно для здоровья человека. К тому же следует понимать, что черные красители крайне аллергенны, и в сочетании с искусственной тканью могут вызвать развитие дерматита. Поэтому при выборе цветных масок следует отдать предпочтение натуральным материалам, сделанным из хлопка. Особое внимание следует уделять маскам, которые будут носить ваши дети – ведь у них кожа наиболее чувствительна и восприимчива к различного рода аллергенам, – рассказала специалист.

Врач обратила внимание на то, что при использовании масок необходимо соблюдать ряд правил, в том числе регулярно менять средства защиты и правильно стирать их в дальнейшем. Также обязательно нужно проводить проглаживание маски горячим утюгом.

СБ