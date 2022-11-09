Cуперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества в 2040–2050 годах

Суперкомпьютер World One, который предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей, предсказал, что гибель человечества произойдет в 2040–2050 годах, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Как утверждается, конец света случится из-за губительной деятельности людей – в частности, из-за загрязнения окружающей среды и негативных последствий этого.

«Примерно с 2040-го по 2050-й цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», – говорится в прогнозе.

Ситуацию не помогут исправить даже полный переход на экологически чистые машины и жесткий контроль рождаемости, пишет британское издание The Daily Star.