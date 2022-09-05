ЦТ станет обычной контрольной

Министерство образования нашей страны проводит серьезную работу по изменению структуры ЦТ. Об этом в интервью агентству БелТА рассказал глава ведомства Андрей Иванец.

«Если раньше у нас примерно половина заданий в тесте были с выбором вариантов ответа, и тогда можно было либо где-то угадать, либо вспомнить, посмотрев на варианты. Сегодня мы практически сводим к минимуму эту составляющую с выбором, это будет обычная контрольная, например, по математике, где необходимо решить задачу, но в клетку ответов вписать конкретный результат без вариантов. По большому счету мы практически полностью уйдем от возможности тех или иных угадываний, либо каких-то случайностей», — сказал он.

Минобразования планирует оставить от ЦТ лишь машинную проверку результатов, чтобы исключить человеческий фактор при оценивании результата, сообщил Иванец.

«Все остальное — это будет обычная контрольная работа, но с названием «тестирование», — заявил министр образования.