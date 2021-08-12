ЦТ по основным предметам могут совместить с выпускными экзаменами

Накануне в Белорусском государственном педагогическом университете Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел совещание по вопросам образования, на котором присутствовали представители сферы образования, общественных организаций и родители.

Как отметил Роман Головченко, если Президентом Республики Беларусь на Республиканском педсовете будут поддержаны наши предложения по совершенствованию системы образования, то все изменения вступят в силу до 1 сентября 2022 года.

На совещании рассматривались предложения Минобразования, касающиеся изменения формата вступительной кампании, введения национального экзамена для выпускников средней школы, внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету в учреждениях высшего образования, совершенствования отбора наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в вузах.

«Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на учащихся XI классов, повысить объективность оценки знаний учащихся, усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников», – отметил Министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

по материалам Mogilewnews