COVID-19 по-новому: «омикрон» пришел в Европу

В мире все большую обеспокоенность вызывает новый штамм ковида «омикрон». Он обнаружен уже и в Европе, сообщает ТК "ОНТ"

На континенте несколько случаев заражения. Два в Великобритании, такие же сообщения пришли из Германии и Чехии. Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, вызывает озабоченность даже в сравнении с распространенным сейчас дельта-штаммом.

Все больше стран отгораживаются от ЮАР. Уже более десятка прервали авиасообщение. А Кипр пошел еще дальше – запретил въезд на свою территорию сразу из восьми африканских стран.