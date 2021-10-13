COVID-19 может провоцировать развитие ревматических заболеваний

Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие ревматических заболеваний.

Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по случаю Всемирного дня борьбы с артритом, сообщает БЕЛТА.

Актуальнейшей проблемой, активно обсуждаемой в медицинской ревматологической общественности, является проблема ревматических заболеваний и COVID-19. Это вопросы профилактики, тактики ведения пациентов, особенностей течения и диагностики.

Коронавирусная инфекция приводит к обострению таких заболеваний, как ревматоидный и псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, системная красная волчанка, подагра, васкулиты, фибромиалгия и др.

Более того, наряду с обострением существующих ревматических заболеваний коронавирусная инфекция может провоцировать развитие ревматических заболеваний у ранее здоровых людей: васкулитов, антифосфолипидного синдрома, системных заболеваний соединительной ткани и др.

Специалисты обратили внимание, что люди, страдающие иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями, представляют собой группу риска более тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов. Это обусловлено уже имеющимся нарушением аутоиммунитета, длительным приемом иммуносупрессивных препаратов, что усугубляет иммунодефицитное состояние, а также наличием коморбидных заболеваний и состояний, которые часто являются спутниками ревматических болезней.

Что касается лечения пациентов с ревматическими заболеваниями, в случае развития коронавирусной инфекции им важно проконсультироваться также с врачом-ревматологом. Ведение пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями в период пандемии имеет свои особенности.

По существующим рекомендациям базисная терапия при возможности должна быть подвергнута коррекции.

К важным аспектам профилактики развития коронавирусной инфекции относят вакцинацию. Вакцинация против SARS-CoV-2 необходима и должна проводиться всем пациентам с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями в период ремиссии или низкой активности заболевания.

Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября во всем мире. Он проводится с целью привлечь внимание врачей и населения к проблемам ревматических заболеваний, обозначить важность вопросов профилактики, ранней диагностики и реабилитации.

Артрит представляет собой воспалительное поражение суставов, являющегося проявлением ревматического или неревматического заболевания, механизм развития которого имеет различную природу.

Развитие артрита значительно нарушает качество жизни пациентов, приводит к страданиям, ограничивает передвижение, сопровождается развитием нетрудоспособности. Артрит поражает не только суставы, но и ряд органов и систем, сопровождается развитием тяжелых осложнений. В связи с этим в последние годы огромное значение придается вопросам ранней диагностики, разработке подходов к терапии (тактика "лечение до достижения цели") и профилактике ревматических заболеваний.