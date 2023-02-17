COVID-19 исключили из заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения

Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, теперь не входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Это же касается сифилиса и гонореи. Такие корректировки законодательства предусмотрены постановлением Минздрава №25 от 3 февраля 2023 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Соответствующие изменения вносятся в постановление Минздрава №75 от 15 июня 2012 года. В итоге теперь в перечне числятся активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, а также геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, была внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, в 2020 году.

В Минздраве пояснили, с чем связана актуализация перечня. Причинами тому указываются положительная тенденция в изменении эпидситуации и лечении, а также совершенствование санитарно-противоэпидемических мероприятий.

На сегодня одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 6 млн 678 тыс. жителей Беларуси, из них более 6 млн 577 тыс. прошли полный курс вакцинации. Одну дозу вакцины получили 72,2% от общей численности населения страны. Полный курс прошли 71,1% жителей страны. Первую бустерную вакцинацию сделали 87,5% тех, кто завершил основной (первичный) курс.