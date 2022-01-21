CNN: в Нью-Йорке демонтировали памятник Рузвельту у входа в музей естественной истории

Власти Нью-Йорка демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (1858-1919, занимал пост в 1901-1909 годах), который более 80 лет располагался перед входом в Американский музей естественной истории. Об этом сообщила в четверг телекомпании CNN со ссылкой на представителя музея.

Работы по демонтажу бронзовой статуи были начаты во вторник и завершены в четверг вечером. Представитель музея подчеркнул, что операция обошлась примерно в $2 млн. По его словам, демонтаж статуи был проведен "в координации со специалистами по сохранению исторического наследия и согласован с множеством городских департаментов".

Решение демонтировать статую было принято в июне 2020 года на волне борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, которая началась в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Руководство музея тогда обратилось к городским властям с соответствующим предложением, которое было одобрено. По словам бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, "темнокожие и представители коренного населения Америки представлены на памятнике угнетенными и неполноценными по расовому признаку". Представители музея подчеркивали, что с целью почтить память 26-го президента США, его именем будет назван один из залов музея.

Как поясняет CNN, памятник пробудет некоторое время на консервации, после чего будет выставлен в президентской библиотеке Рузвельта, которую в 2026 году планируется открыть в Медоре (штат Северная Дакота).

Оживающая статуя

Бронзовый памятник Рузвельту работы американского скульптора Джеймса Фрейзера известен кинозрителям по серии фильмов "Ночь в музее" (Night at the Museum, 2006, 2009, 2014), где роль "оживающей" по ночам статуи 26-го президента США исполнил актер Робин Уильямс (1951-2014). С 1940 года памятник красовался перед главным входом в музей со стороны Центрального парка. Рузвельт запечатлен восседающим на коне, по бокам от него расположены фигуры индейца и американца. Именно по этой причине памятник неоднократно подвергался атакам борцов с расизмом.

В 2017 году, после общественных призывов демонтировать памятник, на сайте музея был опубликован документ, в котором уточнялось, что при его осмотре не следует забывать историческую правду о дискриминации по расовому признаку в США. Кроме того, рекомендовалось иметь в виду, что сам Рузвельт придерживался расистских взглядов. Руководство музея выступило с осуждением расизма, а также выразило надежду на то, что опубликованное пояснение позволит создать основу для честного, уважительного и открытого диалога на тему дискриминации по расовому признаку.

ТАСС