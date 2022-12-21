CNBC: владелец Twitter Илон Маск активно ищет нового главу соцсети

Известный американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск ведет активные поиски того, кто хотел бы стать новым главой социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Телеканал обратил внимание, что Маск недавно провел опрос среди пользователей Twitter, в котором поинтересовался, нужно ли ему оставить пост главы компании. При этом больше половины "твиттерян" высказались за уход Маска.

В то же время, по данным источников CNBC, Маск начал подыскивать себе замену на посту главы Twitter задолго до проведения опроса.

Телеканал пытался взять комментарий у Маска по этому вопросу, однако безуспешно.

Маск приобрел соцсеть в конце октября. Это произвело немало шума. Бизнесмен анонсировал новые правила, по которым будет работать Twitter, что вызвало обеспокоенность в том числе в политических кругах США. В частности, вопросы вызывала политика Маска касательно модерации контента и блокировки пользователей. Также критику вызвало решение Маска сократить штат компании.