Cказка продолжается. Предновогодний марафон «Подарим сказку детям»

На телеканале «Бобруйск 360» продолжается традиционный предновогодний марафон «Подарим сказку детям», стартовавший 14 декабря в рамках благотворительной акции «Наши дети». И вновь студию посетили люди, всегда готовые поделиться частичкой душевного тепла и подарить маленькое чудо тем, кто о нем так мечтает. Гости примерили на себя роль Деда Мороза: каждый выбрал игрушку со студийной новогодней елки, в которой нашел желание ребенка из детского социального приюта, и исполнил его.

Как заметила генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич, Новый год для каждого ребенка – это время чудес, ожидание подарков, о которых мечтал, и задача взрослых – оправдать детские надежды и исполнить их желания. Именно поэтому очень важно инициировать благотворительные акции и участвовать в них, дарить радость и оказывать поддержку тем, кому она особенно нужна. Многие годы крупнейший производитель сельскохозяйственных машин не оставляет без внимания ребят из школ-интернатов. Этот год – не исключение. В уходящем 2021-м представители «Бобруйскагромаша» посетят несколько школ-интернатов в Минской области. 25 декабря члены первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» Общества побывают в Гомельской женской колонии. Производственники взяли под опеку один из бобруйских домов семейного типа, и желания живущих в нем ребят обязательно исполнятся благодаря стараниям сотрудников холдинга. Конечно же, и своим работникам не забывают в ОАО создавать праздничное настроение – подготовили прекрасное новогоднее и рождественское оформление, не только радующее агромашевцев, но и вызывающее массу положительных эмоций у бобруйчан и гостей города, которые, проезжая мимо предприятия, могут любоваться этой красотой. А Надежда Анатольевна «подработает» Снегурочкой и преподнесет 8-летней любительнице рисовать скетчбук.

У коллектива театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича, возглавляет который Вероника Винель, Новый год в первую очередь ассоциируется с елками – то есть праздничными представлениями для детей (руководитель же учреждения культуры считает его подведением итогов, анализом, что было хорошо, а что следует изменить). К ним, конечно же, всегда идет активная подготовка, ведь хочется порадовать детвору сюрпризами и новыми творческими находками. Кроме того, окончание 2021-го ознаменуется премьерой – 24 декабря все желающие смогут встретиться с любимой сказкой «Золушка» в постановке Ларисы Покревской.

Театр примет учас­тие в благотворительном марафоне «Согреем детские сердца» – для ребят устроят дискотеку. А Вероника Александровна стала доброй волшебницей для 4-летней Дианы, которой подарит набор «Лего».

Женщина ассоциируется с чем-то светлым, ведь ей свойственны доброта, умение сострадать, готовность прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. Поэтому городская организация Белорусского союза женщин во главе с ее председателем Ниной Костян не только никогда не остается в стороне от благотворительной деятельности, но и сама организует и проводит различные акции, праздники и конкурсы. Это всегда радость, теплота, только положительные эмоции и сюрпризы – именно то, чего с нетерпением ждут те, кто оказался в непростой жизненной ситуации. «Приятно дарить подарки, – говорит Нина Федоровна. – Получаешь удовлетворение, когда видишь радость в глазах детей, таких открытых и искренних. Конечно же, очень важны общение и поддержка. Мы должны учить ребят не зацикливаться на неудачах и переживаниях, а смотреть с надеждой в будущее и смело идти вперед. После встреч с детьми, которые, к сожалению, лишены родительской любви, чувствуешь, что отдал частичку души». А 9-летняя Женя получит от персонального Деда Мороза в лице Нины Федоровны куколку Мон.