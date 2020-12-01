Цитрусовый бум. Как правильно выбрать мандарины

Декабрь у многих белорусов ассоциируется с мандаринами – этот фрукт можно найти на каждом втором «зимнем» столе. Потому и сортов цитруса в магазинах множество. Чтобы в них не запутаться и приобрести самый лучший вариант, надо знать несколько хитростей. Собрали для вас самое основное.



Сорта

Они во многом зависят от страны-экспортера фрукта, как рассказали в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. Например, турецкие мандарины выглядят желтоватыми – а на вкус такие цитрусы с кислинкой, в них много косточек. Сладкоежкам наверняка больше понравятся марокканские или испанские мандарины. Первые отличает тонкая кожура, а вторые – толстая. Дети же, как правило, за сочность любят клементины – гибрид мандарина с апельсином-корольком.

Внешний вид

Выбирая мандарины, обратите внимание на кожуру. Как уточнил телеканал НТВ, она должна быть цельной, без вмятин и пятен. А вот небольших царапин или потертостей бояться не стоит – на качество цитруса такие мелочи не влияют. Но вот в случае с плесенью такое не работает. Если заметите хотя бы маленький ее островок на кожуре, значит, мандарин плохой. Срез несъедобного участка не поможет – раз плесень появилась на поверхности фрукта, значит, грибок уже успел поразить фрукт целиком.

Другие особенности

Это, к примеру, степень твердости цитруса. Если, ощупывая мандарин, вы чувствуете мягкие места, лучше отложить его в сторону – это явный признак гнили. Также при выборе мандаринов стоит учитывать их вес. Более легкие сорта имеют все шансы оказаться кислыми, а тяжелые – сладкими. И напоследок о листочках или веточках. Это не гарантия свежести, а лишь маркетинговая уловка. Так что, подбирая мандарины, обращать внимание на зелень не стоит.

СБ