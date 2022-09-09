Цикорий растворимый. Польза

Растворимый цикорий изготовляют из корня одноименного растения, которое обрело популярность, как заменитель натурального кофе. Напиток из него не только внешне и по вкусу напоминает кофе, но также содержит много полезных компонентов, отсутствующих у кофе. Его рекомендуют людям, которым противопоказан кофеин. Растение также используют в народной медицине и кухне разных народов.

Как выбрать цикорий растворимый?

Корень цикория обыкновенного очень мощный: он вырастает длиной до 15 метров. Растворимый цикорий изготовляют промышленным методом, измельчая высушенные и обжаренные корневища – отдельно или вместе с кофейными зернами.

Порошок разводят кипятком и получают ароматный напиток, похожий на кофейный. Его достоинства и в том, что цикорий не содержит кофеина, и в том, что имеет натуральный сладковатый вкус, поэтому не требует сахара. Порошковый цикорий часто добавляют в блюда и выпечку.

Производители предлагают различные виды продукта. Как выбрать цикорий растворимый из этого разнообразия?

Эксперты уделяют особое внимание количеству инулина. Это вещество расщепляется на фруктозу и другие соединения, попадающие в кровь. Остальная часть выводится, удаляя из организма тяжелые металлы, холестерин, токсические компоненты. Качественный продукт содержит много инулина. Эксперты называют качественными напитки «Галка Ранок», «Хуторок», «Золотой корешок», «Здоровье», «Цикоринка» (со стевией).

Визуально продукт выглядит как сухой порошок, без инородных добавок, комочков и слипшихся пластов.

Продается в герметичной таре, при хранении тоже требует герметичной посуды.

Набирать цикорий необходимо сухой ложкой, как и другие гигроскопичные вещества. При попадании влаги порошок превращается в твердое вещество, непригодное для употребления.

Растворимым является также жидкий цикорий – густой темный экстракт, с насыщенным горьковатым привкусом. Его выпускают в банках. Разводят или кипятком или негорячей водой – кто как любит. При подслащивании горчинка начинает напоминать вкус шоколада. Экстракт проще хранить и готовить, нежели порошковый продукт.

В некоторые сорта напитка добавляют наполнители: облепиху, лимонник, женьшень, шиповник, корицу, чернику, стевию. Натуральные добавки обогащают вкус, влияют как на свойства, так и на цену продукта.

Растворимый порошкообразный цикорий

Растворимый порошкообразный цикорий – один из лучших заменителей натурального кофе. Это натуральный продукт без консервантов, красителей и других добавок, его получают по специальной технологии, когда корень измельчают и высушивают. В связи с этим его свойства несколько отличаются от обыкновенного корня, но большая часть полезных качеств сохраняется.

Растворимый цикорий появился на рынке сравнительно недавно, но уже нашел своих почитателей. И не только за вкусовые качества, но и за лечебно-профилактические.

Напиток вызывает такие положительные изменения:

укрепляет сон, защищает от стресса, нервных и эмоциональных перегрузок;

нормализует сердечную деятельность;

регулирует пищеварение, устраняет шлаки из кишечника;

снижает сахар в крови;

ускоряет метаболизм, содействует похудению.

Поскольку цикорий обладает и лечебными свойствами, то необходимо знать о противопоказаниях и нежелательных последствиях при его употреблении.

Информация об этом противоречива. Одни источники пишут, что продукт полезен практически всем. Другие, наоборот, называют целые списки противопоказаний. Здесь собрана информация о том, кому следует быть осторожным, начиная регулярно принимать цикорный напиток.

При язве и гастрите напиток может ухудшить ситуацию.

При геморрое может спровоцировать кровотечение.

При неустойчивой психике может вызвать повышенную возбудимость.

При склонности к аллергии на коже возможны высыпания, отеки, зуд.

При покупке продукта следует изучить упаковку; качественный должен содержать натуральный цикорий, а не его экстракт.

Свойства растворимого цикория

Растворимый цикорий содержит низкокалорийный инулин, который придает напитку сладость (в кофе и чаях этого вещества нет). Поэтому сахара требуется меньше, только чтобы смягчить горчинку, а многие люди вовсе от него отказываются.

Благодаря уникальному составу напиток бодрит с утра и помогает засыпать вечером. Добавленный в кофе, цикорий улучшает его свойства и удешевляет цену.

Другие свойства растворимого цикория:

снимает стрессы, успокаивает нервы;

расширяет сосуды, понижает давление;

нормализирует деятельность ЖКТ;

выводит токсины, благотворно влияет на печень;

повышает иммунные силы организма.

Напиток из цикория возбуждает аппетит, нормализует повышенную температуру. Лекарства с цикорием в составе применяют как желчегонные, противомикробные, противовоспалительные препараты.

При наружном применении цикорий оказывает заживляющее воздействие, в качестве противоцеллюлитной процедуры в салонах делают укутывания с цикорием.

Но эти свойства могут быть и вредными. Так, способность цикория расширять сосуды может навредить людям, страдающим от геморроя и варикозного расширения вен. Бодрящий эффект нежелателен для людей с неуравновешенной психикой. Неблагоприятно воздействует корень на воспаленные органы пищеварения, на кожу людей, склонных к аллергии. При простуде питье из цикория может усиливать кашлевый рефлекс.

Можно ли беременным растворимый цикорий?

Однозначно да. Это один из самых полезных напитков при беременности. И, что немаловажно, может успешно заменить любительницам кофе привычный утренний напиток.

В отличие от кофе, растворимый цикорий благотворно влияет на сердечно-сосудистую и кроветворную системы, успокаивает нервы и эмоциональное состояние, устраняет запоры, изжогу и тошноту. Напиток поддерживает селезенку, печень и выводит яды из организма, содействует усвоению молока, так необходимого женщине, ожидающей ребенка. С помощью цикория легко предупредить анемию у беременных. Это источник дополнительных витаминов, органических кислот, инулина. Цикорий устраняет застой желчи и мочи, стимулирует метаболизм.

Однако есть и противопоказания

Цикорий усиливает аппетит и может привести к лишнему весу. Чтобы избежать этого, беременной следует контролировать себя, кушая часто и понемножку.

Также растение возбуждает и усиливает кашель. Поэтому при простудах следует употреблять иные напитки.

Нельзя пить растворимый цикорий при гастритах, геморрое, варикозе, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Если обнаружена аллергия на цикорий и похожие растения, то и на напиток из корня тоже возможна нежелательная реакция.

Цикорий растворимый для детей

Растворимый цикорий приносит пользу не только взрослым, но и детям. Цикорий растворимый для детей рекомендуют уже с года, поэтому его включают в меню детских садов и яслей.

О пользе цикория свидетельствует то, что он лечит диатез новорожденных. Но для лечебного эффекта применяют отвар из корневища: его добавляют в детскую купель или делают компрессы.

Вводить в рацион маленького ребенка растворимый цикорий, как и любой другой продукт, необходимо осторожно. Для начала чуть-чуть порошка следует всыпать в теплое молоко. Важно следить за его реакцией – чтобы предупредить аллергию в самом начале. Если нежелательных эффектов не наблюдается, дозу можно постепенно увеличивать до двух порций в день.

После 3-4 лет дозу порошка увеличивают до чайной ложки в день. Если ребенок нормально переносит цикорий, можно предложить ему холодный напиток с добавкой меда, лимонного и другого сока.

Нельзя давать продукт:

детям до года;

при индивидуальной непереносимости;

при склонности к избыточному весу;

при легочных заболеваниях.

Напиток из цикория улучшает аппетит, обогащает организм витаминами, повышает защитные силы, успокаивает ребенка. Обладает противовоспалительными, противомикробными, понижающими высокую температуру свойствами.

В питье полезно добавлять молоко. В таком виде молочные кислоты хорошо усваиваются.

Как заваривать растворимый цикорий?

Торговля предлагает готовые порошки и жидкий растворимый цикорий, в том числе с натуральными вкусовыми добавками.

При желании можно и самостоятельно заготовить корневище, высушить, обжарить, истолочь и хранить в надлежащих условиях. Технология процесса описана во многих интернет-источниках, посвященных лекарственным растениям и рациональному питанию. Вкус такого питья отличается, и качество гарантировано, но процесс изготовления сырья очень трудоемкий.

Советов и способов, как заваривать растворимый цикорий, великое множество. Разнообразие касается добавочных ингредиентов: их значительно больше, чем для кофе. Классика жанра – просто залить порошок кипятком и настоять до теплой температуры. Поскольку растворимый цикорий растворяется не полностью, то готовый напиток можно процедить.

Некоторым нравится напиток с молоком, сливками, медом, сахаром. В продаже есть цикориевые напитки с натуральными ингредиентами (ягоды и другие полезные плоды).

Рецепты из растворимого цикория:

На порцию кипятка берут 1/5 ч. л. растворимого цикория, по желанию добавить молоко, сахар или мед.

На порцию кипящего молока берут ¼ ч. л. порошка и мед по вкусу.

На порцию напитка берут по ложке цикория и какао-порошка, сахар по вкусу.

На порцию растворимого цикория берут кипяток и молоко пополам. Подслащивают сахаром или медом.

Растворимый цикорий с молоком

Растворимый цикорий с молоком полезен вследствие того, что улучшает усвоение молока в несколько раз. Напиток с молоком или сливками охотно пьют многие дети. Готовится он быстро и просто: 100 мл кипятка и 50 мл молока смешивают с 5 г растворимого цикория. Пьют теплым.

Купить растворимый цикорий можно в любом супермаркете, фитомагазинах, некоторых аптеках. Фасуют продукт, как классический кофе, – в герметичные пакеты или банки.

Выпускают также порционные пакетики для использования в офисах, турпоходах или поездках, содержимое пакетиков заливают горячей водой или молоком.

Растворимый цикорий с шиповником

Растворимый цикорий содержит инулин, фруктозу, интибин, витамины, пектин, дубильные и минеральные вещества, каротин, органические кислоты.

Шиповник богат каротином, витаминами С, В и Е, минеральными веществами. Плоды растения повышают иммунитет, очищают кровь и стенки сосудов от холестерина, тонизируют и способствуют росту организма.

Растворимый цикорий с шиповником отлично сочетается, более того, их совместный терапевтический эффект усиливается. Поэтому продукт используют при очень многих проблемах со здоровьем, а готовый напиток в банке или упаковке с ZIP-застежкой сегодня продается во многих местах. Такая фасовка помогает сохранить порошок сухим и защищает от сторонних запахов.

«Цикоринка», «Верховина», «Фитодар», «Цикорич», «Тонус», «Галка» – только некоторые из марок продукта. Но прежде чем применять напиток регулярно с лечебной целью, необходимо посоветоваться со специалистом.

Способ приготовления фитонапитка – как и других аналогов кофе: заливают горячей водой одну-две ложки порошка на порцию. Подсластить, добавить молоко или сливки можно по своему предпочтению. Выпитая с утра порция доставляет удовольствие, дарит бодрость и энергию.

Цикорий растворимый с черникой

Напомним о свойствах другого популярного растения – черники, ягоды которой содержат целый букет витаминов и органичных кислот.

Черника превосходно регулирует функции пищеварительных органов – благодаря противовоспалительным и вяжущим свойствам.

Офтальмологи убедительно советуют черную ягоду для повышения остроты зрения, снятия усталости глаз после напряженной работы, в том числе на компьютере. Биогенные компоненты черничных плодов стимулируют обновление глазной сетчатки.

Черника приносит пользу диабетикам, поскольку способна снижать уровень сахара. Целительные качества черники избавляют от малокровия, помогают при почечных болезнях, в частности, при наличии камней, при ревматизме и кожных проблемах.

Цикорий растворимый с черникой изготавливают несколько компаний по производству фитонапитков. Готовить их следует стандартно, растворяя порошок или экстракт горячей водой (1-2 ложки на чашку жидкости). По желанию естественную горчинку можно смягчить молоком и медом. Но многие предпочитают натуральный вкус напитка – как наиболее напоминающий натуральный кофе.

Цикорий растворимый с женьшенем

Производители растворимого цикория обогащают вкус и свойства напитка натуральными ингредиентами, среди которых – знаменитый женьшень.

Корень женьшеня – превосходный адаптоген. Ценен иммуностимулирующим, укрепляющим, тонизирующим эффектами. Женьшень угнетает опухолевые новообразования, замедляет старение клеток головного мозга, поддерживает память и внимание.

Целебный корень также снижает холестерин, предупреждая развитие атеросклероза, уменьшает показатели уровня сахара в крови, что важно при инсулинозависимом диабете.

Компоненты, входящие в состав женьшеня, обладают анитивирусными свойствами, поэтому эффективны против герпес-вирусов, в том числе возбудителей СПИДа.

Препараты на основе растения рекомендуют при потере работоспособности, импотенции, вспышках раздражительности, помогает лекарство и при восстановлении организма после тяжелых заболеваний, обильных травм и операций.

Цикорий растворимый с женьшенем используют в виде напитка без строгой дозировки. Обычно в день достаточно 2-3 порций, приготовленных по вкусу – с молоком, медом, сахаром.

По материалам stiralkovich.ru.