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Циклон «Бенедикт» принес первый снег в Бобруйск

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Циклон «Бенедикт» принес первый снег в Бобруйск

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.

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