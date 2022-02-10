Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

ЦИК: в Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий

Сотрудниками милиции проводится проверка.

20 0

ЦИК: в Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий

«Мы уже проходили это в 2020 году, когда в адрес членов участковых комиссий, простых учителей, врачей, трудовых коллективов приходили сообщения с угрозами. И действия наших западных оппонентов в период данной электоральной кампании были вполне ожидаемы. Это был всего лишь вопрос времени, когда они начнут переступать красную черту и снова наступят на те же грабли. Все эти угрозы направляются с одной целью - оказать психологическое давление на членов участковых комиссий и помешать свободному волеизъявлению граждан в ходе голосования на референдуме», - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

Центральная комиссия напоминает, что правонарушения и преступления, посягающие на права и свободы человека и гражданина, влекут не только административную, но и уголовную ответственность.

«Сегодня ЦИК и Министерством внутренних дел налажено тесное сотрудничество по обеспечению порядка на участках для голосования в период проведения референдума, отработан алгоритм действий в случае поступления угроз в адрес членов участковых комиссий и обеспечения их безопасности», - добавил Игорь Карпенко.

БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »