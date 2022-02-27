ЦИК прокомментировал фейк о вбросах бюллетеней для голосования

"Накануне вечером ряд деструктивных Telegram-каналов распространил информацию, что членами комиссий по референдуму подготовлены для вброса бюллетени для голосования. На распространенных в сети фотографиях отчетливо видно, что копии бюллетеня напечатаны на обычных белых листах А4. Вместе с тем настоящий бюллетень имеет определенные уровни защиты и его подделка невозможна: оборотная сторона окрашена и имеет защитные надписи", - рассказали в ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркнули: "Учитывая, что новость размещена на деструктивных Telegram-каналах, администраторы которых находятся в Польше и Литве, можно сделать вывод, что подготовивший эти копии и распространивший новость человек не владеет реальной обстановкой о ходе проведения референдума и принятых мерах безопасности".

ЦИК призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, а лицам, распространившим фейковую информацию, ЦИК рекомендует прибыть в Беларусь и посетить участки для голосования, где можно вживую увидеть, как выглядит настоящий бюллетень.