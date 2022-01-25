ЦИК ожидает высокую явку на референдуме по проекту Конституции

Центризбирком ожидает высокую явку на референдуме, сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач во время передачи "По существу" на телеканале СТВ.

"Нам очень хочется, чтобы явка была высокой. И мы ожидаем эту явку. И более того, как рачительные люди, мы должны понимать, что на референдум выделяются огромные государственные средства. Более Br20 млн на этот референдум выделяется из бюджета. Конечно же, проводить мероприятие за такую сумму, которое не даст конкретного результата, на которое люди просто не придут, было бы по меньшей мере неправильно", - сказал Иван Толкач.

Он пояснил, что избирательное законодательство предусматривает голосование на участке как по месту регистрации, так и по месту проживания. Однако во втором случае должен быть документ, подтверждающий, где человек фактически проживает. Допустим, студент, который прописан в Витебске, а живет в Минске, может прийти на ближайший участок и предоставить договор аренды квартиры.

"При этом никаких каруселей здесь невозможно, иногда спекулируют на этом. Комиссия по референдуму, если видит, что в списке человека нет, свяжется с комиссией по месту его регистрации и там его исключат", - отметил Иван Толкач.

Говоря о том, сколько времени потребуется на обработку всех голосов, заместитель заведующего отделом отметил, что предварительные результаты обычно готовы к 2-3 часам ночи. "Поскольку могут быть проблемы где-то с логистикой, где-то возможны какие-то заминки на участках, уже на утро понедельника, 28 февраля, будут более уточненные сведения, а окончательные подводятся где-то в пятницу", - сказал он.

Как сообщалось, республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. На референдум выносится вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Решение, принятое республиканским референдумом, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Оно является неотъемлемой частью Конституции.