ЦИК ожидает, что активность избирателей будет высокой, несмотря на состоявшийся референдум

ЦИК ожидает, что активность избирателей не спадет, несмотря на то что фактически референдум уже состоялся. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

"Мы ожидаем, что активность не спадет. И эти цифры (явки. - Прим.) будут увеличиваться", - сказал Вадим Ипатов.

Он отметил, что в ходе досрочного голосования на избирательные участки традиционно приходит 30-40% людей, внесенных в списки.

Как сообщалось, по состоянию на 14.00 явка составила 61,91%. В Могилевской области проголосовало - 64,69%.