0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ГородОбщество

«Чудеса продолжаются»: бобруйчанка подарила символ Нового года детскому социальному приюту

122 0

«Чудеса продолжаются»: бобруйчанка подарила символ Нового года детскому социальному приюту

В канун самого любимого детворой зимнего праздника бобруйчанка Анна сделала подарок детскому социальному приюту.

Теперь его фасад украшает большая фигура Деда Мороза.

Выглянув в окно, ребята видят его добрую улыбку, а в их сердцах появляется уверенность, что под Новый год сбудутся все заветные мечты.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿