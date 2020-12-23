«Чудеса продолжаются»: бобруйчанка подарила символ Нового года детскому социальному приюту

В канун самого любимого детворой зимнего праздника бобруйчанка Анна сделала подарок детскому социальному приюту.

Теперь его фасад украшает большая фигура Деда Мороза.

Выглянув в окно, ребята видят его добрую улыбку, а в их сердцах появляется уверенность, что под Новый год сбудутся все заветные мечты.