«Чудеса продолжаются»: бобруйчанка подарила символ Нового года детскому социальному приюту

В канун самого любимого детворой зимнего праздника бобруйчанка Анна сделала подарок детскому социальному приюту.
Теперь его фасад украшает большая фигура Деда Мороза.
Выглянув в окно, ребята видят его добрую улыбку, а в их сердцах появляется уверенность, что под Новый год сбудутся все заветные мечты.
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