Чудеса под Новый год, или подарок от Министра образования

В рамках новогодней благотворительной акции «Чудеса на Рождество!», которую уже не первый год проводят Белорусская республиканская пионерская организация и Белорусский республиканский союз молодежи, осуществилась еще одна детская мечта. Вячеслав Савончик, воспитанник яслей-сада №83 Бобруйска, написал письмо Деду Морозу и попросил у доброго волшебника музыкального робота.

Исполнить детскую мечту мальчику помог министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец. Заветную игрушку и поздравление главы ведомства с Новым годом, а также многие другие приятные подарки Вячеславу передала Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома, в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

– В Новом году хочется пожелать вам благополучия, удачи, исполнения желаний. Пусть чудеса случаются в вашей жизни как можно чаще! – поздравила семью Савочник Елена Сергеевна.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА, фото Виктора ЧАБАНА.