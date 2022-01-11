«Чудеса на Рождество» финишируют в Могилевской области

Финал областной благотворительной акции БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество» состоится 11 января в Могилевской области, сообщает Mogilevnews.

Волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» на протяжении месяца помогали исполнить новогодние желания детей. В Универмаге «Центральный» г. Могилева под «Елкой желаний» была установлена коробка «Добрых Сердец», куда любой желающий мог положить подарок, воплотив в жизнь желания детей: от мягкой игрушки до развивающей игры.

В рамках областного этапа акции новогодние подарки от Белорусского республиканского союза молодежи получат воспитанники из ГУО «Осиповичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.п. Глуска».Для детей пройдут праздничные развлекательные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

А ранее свои новогодние подарки уже получили учащиеся из ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Бобруйского района», многодетная семья из г. Славгорода (семья Тихоновых) и дети из дома семейного типа Бобруйского района (семья Рак).

Благодаря областной акции волонтеры БРСМ помогли исполнить новогодние желания более 50-ти детей. Подобные акции прошли в каждом районе Могилевской области.