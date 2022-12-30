Чудеса для детей: сотрудники УВД Бобруйского горисполкома организовали праздник

В УВД Бобруйского горисполкома прошло праздничное мероприятие для детей сотрудников: вместе со сказочными героями ребята окунулись в мир чудес и новогодней атмосферы. Море радости и веселья детям подарили сказочные персонажи, которые проводили интересные и увлекательные конкурсы, дети получили неподдельные яркие эмоции и позитивные впечатления.

В новогоднем мероприятии принял участие и начальник УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Павел Змитер. «Новый год – это время исполнения желаний. Так пусть у каждого взрослого и ребенка осуществится его самое заветное желание!» - пожелал Павел Николаевич.