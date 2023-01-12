Чтобы всего было в достатке. В Бобруйске провели мониторинг ассортимента в сети магазинов косметики и бытовой химии

В Бобруйске продолжается масштабный мониторинг ситуации на потребительском рынке. Сегодня комиссия во главе с председателем Бобруйского городского Совета депутатов Михаилом Желудовым ознакомилась с работой сети магазинов декоративной косметики и бытовой химии ООО «Парфюм Трейд».

Важный момент: проверки проходят не только в крупных торговых объектах, расположенных в центре города, но и в магазинах шаговой доступности. Так сегодня комиссия заглянула в магазины по улицам Урицкого и 50-летия ВЛКСМ, а также в Приберезинском микрорайоне.

Под пристальное внимание попали разнообразие и ассортимент товаров на полках, проверили также, насколько широко представлен в сети белорусский производитель. Ведь главное - у покупателя должен быть широкий выбор. И с этим, как оказалось, проблем нет: перечень товаров достойный, многие позиции с красными – акционными – ценниками.

– Основная цель посмотреть и определить те проблемные моменты, которые связаны с насыщением товарами. Можно сделать вывод, что товары представлены в полном объеме и ассортименте, – заключил после мониторинга Михаил Викторович.

В мониторинге принял участие и представитель этой сети магазинов, совместно с которым проверяющие обсудили предложения по улучшению работы, насыщению торговых объектов товарами, а также вопросы, связанные с размещением белорусской продукции.