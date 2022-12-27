Чтобы совершались чудеса. По традиции во Дворце искусств прошел городской новогодний праздник

Волшебные часики чуть слышно отсчитывают часы и минуты до наступления Нового года. Время бежит незаметно в предпраздничные дни, когда исполняются заветные желания, когда детям дарят подарки и приглашают в сказку. И по традиции во Дворце искусств проходит городской новогодний праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети». 27 декабря его гостями стали 700 юных бобруйчан, ярко проявивших себя в уходящем году: одаренные и талантливые, спортсмены и отличники учебы, победители соревнований, олимпиад и творческих конкурсов.

Новогодняя музыка звала танцевать и веселиться у нарядно украшенной елочки. Празднично-задорный тон задавали сказочные персонажи, увлекая детей в игры и конкурсы. Пока ребята фотографировались на фоне оригинальных фотозон, мы предложили им на минутку «превратиться» в добрых волшебников и оставить пожелания всем жителям нашего города. Дети от души желали здоровья, успехов, счастья, праздничного настроения, побольше подарков.

Королева холода Зима и шустрые зайчишки открыли новогоднее представление на сцене. Ребят пришла поздравить заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик: «Мне кажется, Новый год – это самый долгожданный праздник, который приходит в каждую семью, который объединяет и позволяет верить в чудеса. Его наверно придумали специально для того, чтобы эти чудеса совершались». Виктория Анатольевна торжественно вручила благодарственные письма горисполкома талантливым детям и семьям за воспитание и формирование активной гражданской позиции, творческого потенциала и за достижение высоких результатов в международных, республиканских, областных соревнованиях и конкурсах.

– Мы, взрослые, готовы помогать вам и поддерживать в любых начинаниях, – обратилась к участникам праздника Виктория Омелюсик и провела познавательный баттл об особенностях символа 2023 года – кролика. – Ребята, вы действительно самые талантливые и все знаете! С наступающим Новым годом! Умейте ценить дружбу, радуйте нас своими результатами и успехами! Пусть праздник подарит вам радость, улыбки и хорошее настроение!

Все дети получили сладкие подарки, а в ответ вручили Виктории Анатольевне новогоднюю блестящую елочку, которая украсит ее кабинет.

В этом году образцовый музыкальный театр «Слуги трех муз» подготовил для ребят «Волшебную историю под Новый год». Любимые герои из «Щелкунчика» вели за собой в сказку, где добро всегда побеждает зло. После спектакля Милана Дайнеко с мамой Инной Борисовной (они были среди тех, кто получил благодарственное письмо) дружно говорили большое спасибо за красивый новогодний праздник, который им очень понравился и запомнится надолго.

Для каждого из приглашенных ребят этот день был насыщен эмоциями и впечатлениями, ведь дети всегда открыты для маленького чуда. И нам, взрослым, в эти светлые предпраздничные дни нужно постараться создавать вокруг атмосферу тепла, любви, отзывчивости. Подарить заботу и внимание всем, кто в них нуждается. Сказать хорошие слова тем, кто рядом. Согреть сердца добрыми делами. Искренне радоваться улыбкам окружающих и улыбаться в ответ. И хоть немножечко тоже верить в новогодние чудеса.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.