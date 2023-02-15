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Профилактика

Чтобы предотвратить и обнаружить кибератаки. Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

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Чтобы предотвратить и обнаружить кибератаки. Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля подписал указ №40 "О кибербезопасности", сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом определяется правовая основа создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматривающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру. В частности, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности.

Указ направлен на дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасности.

Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит консолидировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем.

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