“Чтобы не превышали приемлемый для населения уровень”. Лукашенко поставил задачу по сдерживанию роста цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров поставил задачу по сдерживанию роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдельный акцент на совещании глава государства сделал на задаче по сдерживанию роста цен: "Мы подходим к зимнему периоду, и, помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания", - уточнил Президент.

"Есть тема, и очень важная, и она правильная, которую поднимают люди, - соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало", - подчеркнул глава государства.