Чтоб сберечь сарай и баню. Рекомендации спасателей

Известно, что самой распространенной чрезвычайной ситуацией является бытовой пожар. В прошлом году спасатели Бобруйщины ликвидировали 149 пожаров в городе и районе.

По-прежнему основными причинами таких огненных бед стали неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 38% от общего числа, нарушение требований устройства и эксплуатации электрооборудования – 30%, нарушение требований при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств – 18%.

Работники МЧС постоянно напоминают о том, как уберечь свой дом от пожара, говоря о правилах и требованиях, проводя каждодневную профилактическую работу. Однако, согласно статистке, большая часть пожаров происходит не только в квартирах и домах, но и в хозяйственных постройках на придомовой территории (гаражи, сараи, бани, навесы т.д.). И таких за прошлый год 47 из общего числа пожаров.

Разберемся в отдельности!

(из правил пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений от 25.03.2020 №13 в ред. от 06.10.2020 №39)

Гараж.

В гараже запрещается:

- оставлять транспортные средства с технически неисправной

(негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из

топливной системой (баков, топливопроводов, технических устройств), а также с открытыми горловинами топливных баков;

- хранить баллоны с горючим газом (из-под горючего газа),

за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;

- стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода

транспортных средств, работающих на газовом топливе;

-проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- заправлять транспортные средства автомобильными

бензинами, дизельным топливом, керосином, горючими газами;

-заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на

транспортных средствах (за исключением автомобилей, на которых

предусмотрена возможность зарядки аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля);

- устанавливать и эксплуатировать нетеплоемкие печи.

При работе в смотровой яме гаража допускается использование

только электросветильников с закрытыми элементами освещения.

Перед ремонтом электрооборудования на транспортных средствах необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Баня.

Большинство банных пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств – перекал, топка с открытой дверцей, использование ЛВЖ для розжига, отсутствие защиты пола из негорючих материалов и др.

При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:

-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-использовать дымовые трубы, не соответствующие

требованиям технических нормативных правовых актов;

- осуществлять топку с открытыми дверцами;

-осуществлять топку без присмотра

- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией;

-дальнейшая работа при обнаружении неисправности.

Дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих

на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически

очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год.

Важно помнить, что баня – зона повышенной влажности. Поэтому все электричество в бане должно быть максимально изолировано и спрятано от контакта с водой. Лампы накаливания, применяемые в хозяйственных строениях и банях должны быть оборудованы защитными колпаками из негорючих материалов.

Сараи и хозяйственные постройки.

Хранение бензина, дизельного топлива допускается только в

хозяйственных строениях, сооружениях и гаражах в плотно

закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей.

Хозяйственные строения и сооружения, в которых осуществляется обработка и (или) сушка древесины, в том числе принудительная, должны регулярно очищаться от древесных горючих отходов.

Под навесами и в беседках, выполненных из горючих материалов, допускается эксплуатация только специальных приспособлений для приготовления пищи, изготовленных из штучных материалов.

При разведении костра на территории процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

МЧС напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности согласно ст.24.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность.

Берегите себя и свое имущество!