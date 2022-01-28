Чтоб сберечь сарай и баню. Рекомендации спасателей

Известно, что самой распространенной чрезвычайной ситуацией является бытовой пожар. В прошлом году спасатели Бобруйщины ликвидировали 149 пожаров в городе и районе.
По-прежнему основными причинами таких огненных бед стали неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 38% от общего числа, нарушение требований устройства и эксплуатации электрооборудования – 30%, нарушение требований при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств – 18%.
Работники МЧС постоянно напоминают о том, как уберечь свой дом от пожара, говоря о правилах и требованиях, проводя каждодневную профилактическую работу. Однако, согласно статистке, большая часть пожаров происходит не только в квартирах и домах, но и в хозяйственных постройках на придомовой территории (гаражи, сараи, бани, навесы т.д.). И таких за прошлый год 47 из общего числа пожаров.
Разберемся в отдельности!
(из правил пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений от 25.03.2020 №13 в ред. от 06.10.2020 №39)
Гараж.
В гараже запрещается:
- оставлять транспортные средства с технически неисправной
(негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из
топливной системой (баков, топливопроводов, технических устройств), а также с открытыми горловинами топливных баков;
- хранить баллоны с горючим газом (из-под горючего газа),
за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;
- стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода
транспортных средств, работающих на газовом топливе;
-проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- заправлять транспортные средства автомобильными
бензинами, дизельным топливом, керосином, горючими газами;
-заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на
транспортных средствах (за исключением автомобилей, на которых
предусмотрена возможность зарядки аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля);
- устанавливать и эксплуатировать нетеплоемкие печи.
При работе в смотровой яме гаража допускается использование
только электросветильников с закрытыми элементами освещения.
Перед ремонтом электрооборудования на транспортных средствах необходимо отключить аккумуляторную батарею.
Баня.
Большинство банных пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств – перекал, топка с открытой дверцей, использование ЛВЖ для розжига, отсутствие защиты пола из негорючих материалов и др.
При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:
-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-использовать дымовые трубы, не соответствующие
требованиям технических нормативных правовых актов;
- осуществлять топку с открытыми дверцами;
-осуществлять топку без присмотра
- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией;
-дальнейшая работа при обнаружении неисправности.
Дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих
на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически
очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год.
Важно помнить, что баня – зона повышенной влажности. Поэтому все электричество в бане должно быть максимально изолировано и спрятано от контакта с водой. Лампы накаливания, применяемые в хозяйственных строениях и банях должны быть оборудованы защитными колпаками из негорючих материалов.
Сараи и хозяйственные постройки.
Хранение бензина, дизельного топлива допускается только в
хозяйственных строениях, сооружениях и гаражах в плотно
закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей.
Хозяйственные строения и сооружения, в которых осуществляется обработка и (или) сушка древесины, в том числе принудительная, должны регулярно очищаться от древесных горючих отходов.
Под навесами и в беседках, выполненных из горючих материалов, допускается эксплуатация только специальных приспособлений для приготовления пищи, изготовленных из штучных материалов.
При разведении костра на территории процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
МЧС напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности согласно ст.24.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность.
Берегите себя и свое имущество!