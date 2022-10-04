Чтоб не вспыхнуть. Лайфхак от МЧС

Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) периодически становятся причиной травмирования.

Пример: На территории склада горюче-смазочных материалов в Дрибинском районе работник одной из сельхозорганизаций переливал бензин из металлического ведра в полимерную канистру с помощью металлической лейки. В этот момент бензин загорелся, огонь перекинулся на одежду мужчины. Работники организации потушили пожар, а пострадавшего с ожогами 35% тела госпитализировали в больницу.

Причиной пожара стало воздействие разряда статического электричества на газовоздушную смесь (паров бензина с воздухом). Появлению разряда статического электричества предшествует процесс электризации — накопления электрического заряда при повседневной деятельности человека на предметах одежды, в технологических процессах, при переливании горючего.

Поэтому на АЗС запрещено заправлять бензин в пластиковые канистры. Допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов.

Помните, что использование открытого огня (спички, сигареты и т.п.) при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам.

Меры безопасности следует соблюдать и при хранении ЛВЖ: в гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить бензин и другие ЛВЖ (растворители, спирт, ацетон, керосин и др.) можно. НО! в определенных условиях: т.е. общей массой не более 20 кг и в металлических, плотно закрывающихся емкостях. Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня – спичками, зажигалками, свечами.

Берегите себя! Телефон МЧС -112