Что такое защитное предписание и для чего оно?

В кино есть место страстям, интригам и опасностям, за ними интересно наблюдать. Но жизнь – не фильм, оттого лучше лишний раз обезопасить себя от опасного, пусть и близкого в прошлом человека. Домашнему насилию может подвергнуться кто угодно в семье. И то, что в кино звучит как «судебный запрет», у нас называется защитным предписанием.

Чаще всего жертвы домашнего насилия молчаливы, поэтому мы отвечаем на вопрос, который многие побоятся озвучить. Для чего защитное предписание, как оно поможет? Вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД подполковнику милиции Андрею Барутенко. При ответе он руководствовался Законом Республики Беларусь от 4.01.2014 года №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»:

– Защитное предписание – установление гражданину, совершившему домашнее насилие, временных запретов на совершение определенных действий и обязанности для защиты жизни и здоровья пострадавшего от домашнего насилия. Защитное предписание может применяться к гражданину, совершившему домашнее насилие и в отношении которого в связи с этим:

осуществляется подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении об умышленном причинении телесного повреждения и иных насильственных действиях либо о нарушении защитного предписания;

проводится проверка в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства либо возбуждено уголовное дело о преступлении против жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы либо личной свободы, чести и достоинства.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно применено, может быть запрещено:

– предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия, если этот пострадавший (пострадавшие) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему домашнее насилие;

– посещать места нахождения пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия, если этот пострадавший (пострадавшие) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания;

– общаться с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет;

– распоряжаться общей совместной с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия собственностью.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно применено, может быть установлена обязанность временно покинуть общее с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия жилое помещение.

Защитное предписание применяется либо продлевается уполномоченным должностным лицом органа внутренних дел с письменного согласия совершеннолетнего пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия с учетом оценки вероятности продолжения либо повторного совершения домашнего насилия, наступления тяжких либо особо тяжких последствий его совершения, в том числе смерти пострадавшего от домашнего насилия (далее – риск домашнего насилия).

Порядок оценки риска домашнего насилия определяется Министерством внут­ренних дел по согласованию с Генеральной прокуратурой.