Что рекомендуют спасатели, если загорелся торговый центр?

Четкие правила эвакуации при пожаре в торговом центре:
Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин.
- Идти надо по указателям, которые собой представляют наклейки или подсвеченные таблички. Стрелка на них показывает, в какую сторону двигаться.
- Нельзя подниматься на верхние этажи.
- Нельзя пользоваться лифтами. Они при пожаре блокируются. Можно оказаться в западне, откуда выхода нет.
- Нельзя закрываться в помещениях и ждать помощи. Если такая ситуация все же случилась, не открывайте окна и двери, нельзя допустить, чтобы в помещении попал свежий воздух. Он является элементом, поддерживающим горение. Сразу звоните (в МЧС, родственникам, друзьям), укажите точное место вашего нахождения. Это облегчит поиски.
- Двигаться по пожарным маршрутам надо аккуратно, без толкотни. Порядок такой. Постарайтесь не упасть – затопчут. Идеальная стойка при ходьбе – согнутые руки в локтях, сжатые кулаки, тело немного подано вперед. Сдерживайте натиск идущих сзади своей спиной, поэтому держите ее все время в напряжении.
- Держите детей все время за руку, лучше впереди себя. Малышей возьмите на руки.
- Нельзя перемещаться в сторону большой концентрации дыма или очага видимого возгорания.
- Если дым стал заполнять пути эвакуации, то согнитесь или встаньте на четвереньки и передвигайтесь именно так. У пола концентрация дыма небольшая.
- Обязательно сделайте и наденьте тканевые повязки (платки, шарфы и прочее), оптимально – смочить их водой.