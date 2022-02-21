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Профилактика

Что рекомендуют спасатели, если загорелся торговый центр?

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Что рекомендуют спасатели, если загорелся торговый центр?

Четкие правила эвакуации при пожаре в торговом центре:

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин.

  1. Идти надо по указателям, которые собой представляют наклейки или подсвеченные таблички. Стрелка на них показывает, в какую сторону двигаться.
  2. Нельзя подниматься на верхние этажи.
  3. Нельзя пользоваться лифтами. Они при пожаре блокируются. Можно оказаться в западне, откуда выхода нет.
  4. Нельзя закрываться в помещениях и ждать помощи. Если такая ситуация все же случилась, не открывайте окна и двери, нельзя допустить, чтобы в помещении попал свежий воздух. Он является элементом, поддерживающим горение. Сразу звоните (в МЧС, родственникам, друзьям), укажите точное место вашего нахождения. Это облегчит поиски.
  5. Двигаться по пожарным маршрутам надо аккуратно, без толкотни. Порядок такой. Постарайтесь не упасть – затопчут. Идеальная стойка при ходьбе – согнутые руки в локтях, сжатые кулаки, тело немного подано вперед. Сдерживайте натиск идущих сзади своей спиной, поэтому держите ее все время в напряжении.
  6. Держите детей все время за руку, лучше впереди себя. Малышей возьмите на руки.
  7. Нельзя перемещаться в сторону большой концентрации дыма или очага видимого возгорания.
  8. Если дым стал заполнять пути эвакуации, то согнитесь или встаньте на четвереньки и передвигайтесь именно так. У пола концентрация дыма небольшая.
  9. Обязательно сделайте и наденьте тканевые повязки (платки, шарфы и прочее), оптимально – смочить их водой.
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