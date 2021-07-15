Что предлагает абитуриентам в новом учебном году Бобруйский государственный колледж им.А.Е.Ларина?

История этого учебного заведения начинается в 1946 году. Несложно сосчитать, что в этом году оно отмечает 75-летие. В городе его знают как художественный колледж, а официальное название – Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина. Из «народного» же наименования следует, что стремятся в учреждение образования ребята, обладающие одноименными с ним способностями. Но понятно, что ограничиваться лишь одним направлением колледж не собирается. Что же он предлагает в учебном 2021-2022 году? Итак.

Профессионально-техническое образование можно получить на дневной и вечерней формах обучения. Если вы окончили девять классов, у вас есть возможность получить специальности: «Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров», «Декоративно-прикладное искусство», квалификации – исполнитель художественно-оформительских работ 3-го разряда, изготовитель художественных изделий из керамики 3-го разряда (проходной балл прошлого года – 11,1), и «Столярные, паркетные и стекольные работы», «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств», квалификации – столяр 4-го разряда, станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда (проходной балл 2020-го – 8,6). Набирают на стационар две группы по 25 и 30 человек соответственно. Срок обучения – три года. Для поступления на первые две специальности необходимо сдать экзамен по рисунку, который включает выполнение натюрморта и предметов быта с натуры на плоскости. Экзамен для зачисления на третью специальность проводится в устной форме по учебному предмету «Трудовое обучение (технический труд)». Вступительные испытания пройдут с 21 по 24 августа. Если по уважительной причине у вас не получилось прийти в назначенный день, решением председателя приемной комиссии вы можете быть допущены к сдаче в сроки, установленные для других групп. Если же ваша неявка не имела объективных причин либо сдача экзамена не принесла вам ничего, то есть 0 баллов, дальнейшего участия в конкурсе вы не примете. Выпускники средних школ и гимназий на дневной форме обучения могут, отучившись год, получить квалификацию станочника деревообрабатывающих станков 4-го разряда (прошлогодний проходной балл – 4,1, вступительного экзамена нет) – набирают группу из 25 человек. На вечернюю форму обучения зачислят 20 человек, окончивших 11 классов, которые после года учебы получат квалификацию исполнителя художественно-оформительских работ 3-го разряда. Конечно же, при зачислении учитывается средний балл документа об образовании. Прием документов на дневную и вечернюю формы обучения осуществляется с 15 июня по 20 августа.

Две формы обучения и для тех, кто желает получить среднее специальное образование: дневная и заочная. На стационар набирают две группы: 30 человек, окончивших 9 классов, будут учиться 2 года 10 месяцев на специальности «Дошкольное образование», квалификация – воспитатель дошкольного образования (проходной балл 2020-го – 6,8); 25 человекам на основе общего базового образования предлагают через 3,5 года получить квалификацию «Техник-технолог (Технология деревообрабатывающих производств)» (прошлогодний проходной балл – 5,5). Зачисление проводится по итогам «соревнования» средних баллов документов об образовании. Воспитателем дошкольного образования можно стать, учась заочно. В этом году набирают группу из 30 выпускников средних школ и гимназий (проходной балл прошлого года – 7,3). Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Кроме среднего балла аттестата, будущим «заочникам» необходимо предоставить сертификаты централизованного тестирования по биологии и русскому или белорусскому языку. На дневную форму обучения ваши документы ждут с 20 июля по 3 августа. На заочную форму обучения документы можно подавать с 20 июля по 17 августа.

Если вы уже решили, что хотите стать учащимся именно этого учебного заведения, но немного сомневаетесь в своих «рисовательных» умениях, у вас есть возможность с 9 по 13 августа пройти платные подготовительные курсы по предмету «Изобразительное искусство» (рисунок: натюрморт, графика), которые уже много лет работают в колледже имени Ларина. Их продолжительность – 30 часов (5 дней по 6 часов), занятия проходят с 9.00 до 15.00. Опытные художники педагоги подробно и с использованием наглядно-методических материалов научат слушателей курсов основным законам и принципам линейной и воздушной перспективы, методам построения в пространстве простых геометрических тел, дадут представление об основных изобразительных средствах рисунка и живописи, цвете и цветовой гармонии.

По вопросам целевой подготовки следует обращаться в ОАО «ФанДОК» по телефону +375(225) 43-59-00 к Инне Наримановне Бабинич.

Кстати, выпускников учреждения образования с радостью примут в ОАО «ФанДОК», ЗАО «Бобруйскмебель», УП «СВ класс», ОАО «Минскпроектмебель», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Белхудожкерамика» (Минск), ЧПТУП «Мирские узоры», рекламном агентстве «Афиша» (Жлобин), РУП «Мозырская фабрика художественных изделий», БЗАО «Художественная керамика» (Бобруйск)…

Нельзя не отметить, что немаловажное значение для решения задач профессиональной подготовки и раскрытия творческого потенциала учащихся имеет материально-техническая база. В колледже для обеспечения образовательного, воспитательного процесса и полезного и интересного досуга оборудованы 27 учебных кабинетов, два компьютерных класса, 10 учебно-производственных мастерских, спортивный и актовый залы, библиотека, музей белорусского народного творчества, объединения по интересам. Если вы за здоровый образ жизни, подойдет «Медицина в моей жизни». «Волейбол» для увлеченных подвижными играми с мячом. Хотите научиться игре на фортепиано, гитаре, аккордеоне или барабанах, тогда приходите в «Играй, музыкант». Любителей модной и популярной музыки ждут в «Современном танце». Те, кто хочет повысить уровень знаний, с удовольствием будут посещать занимательную «Школу биологии». Если ваши увлечения – шитье, вязание, вышивание, обращайтесь в «Рукодельницу». Желаете больше знать о родной земле, тогда «Краеведы» для вас. А в новом учебном году планируют открыть секцию бокса, фотографического дела и тренажерный зал, который ожидает небольшая модернизация. Из вышеперечисленных занятий легко догадаться, что в учреждении образования обучаются как девочки, так и мальчики. Те и другие с готовностью принимают участие в различных ежегодных фестивалях и конкурсах: «АРТ-вакацыя», смотр инновационного и технического творчества, «Мастер года», «ПРОФ-БУМ», «ТехноЕлка», «Калядная зорка», «Александрия собирает друзей», WorldSkills Belarus… Продукция, которую производят учащиеся колледжа, пользуется заслуженной популярностью на многочисленных выставках и ярмарках. Кстати, у учебного заведения есть собственный магазин, где любой желающий может приобрести красивые и полезные вещи, сделанные руками ребят и мастеров производственного обучения.

Теперь что касается документов. В приемную комиссию необходимо предоставить заявление на имя директора колледжа по установленной форме (оно оформляется на месте); оригиналы документа об образовании и приложения к нему; медицинскую справку о состоянии здоровья по Форме 1 здр/у-10, установленную Министерством здравоохранения РБ; документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение; шесть фотографий размером 3x4 см. При подаче документов обязательно предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорта). Дополнительно просят предоставить копию карты прививок; копию паспорта (свидетельства о рождении); папку-скоросшиватель (картонную) с одним файлом; два конверта c маркой по РБ.

Учреждение образования находится по адресу: 213830, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Крылова, 38. Приемная комиссия работает во все дни, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00. Телефон для справок: 8(0225) 78-73-73. С интересующими вопросами обращайтесь к ответственному секретарю приемной комиссии Лилии Петровне Булыненок. Дополнительную информацию ищите на сайте колледжа.