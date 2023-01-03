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Что посмотреть в кинотеатрах города на этой неделе

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Что посмотреть в кинотеатрах города на этой неделе

Кинотеатр «ТОВАРИЩ»  

С  5 по 11 января 2023

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 2D триллер, боевик, США   18+     Сеансы: 16.45   21.00

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5» 2D мультфильм, Россия   6+  Сеансы: 12.50 15.10 18.00

«ЧЕБУРАШКА» 2D семейный, Россия   6+   Сеансы: 13.00 18.50

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 2D/3D фэнтези, приключения, 12+  США Сеансы: 14.30 (2D)   19.50 (3D)

Кинотеатр «МИР»       

С  5 по 11 января 2023

«БЫВШИЕ. HAPPY END» 2D драма, мелодрама, Россия 18+   Сеанс:  21.00

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 2D триллер, боевик, США   18+     Сеанс: 19.00

«НЕПОСЛУШНИК 2» 2D  комедия, Россия   6+   Сеанс: 17.00

«ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D семейный, приключения,

Россия  6+  Сеансы: 13.00 15.00

            В репертуаре возможны изменения.  

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