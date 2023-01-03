Что посмотреть в кинотеатрах города на этой неделе
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Кинотеатр «ТОВАРИЩ»
С 5 по 11 января 2023
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 2D триллер, боевик, США 18+ Сеансы: 16.45 21.00
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5» 2D мультфильм, Россия 6+ Сеансы: 12.50 15.10 18.00
«ЧЕБУРАШКА» 2D семейный, Россия 6+ Сеансы: 13.00 18.50
«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 2D/3D фэнтези, приключения, 12+ США Сеансы: 14.30 (2D) 19.50 (3D)
Кинотеатр «МИР»
С 5 по 11 января 2023
«БЫВШИЕ. HAPPY END» 2D драма, мелодрама, Россия 18+ Сеанс: 21.00
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 2D триллер, боевик, США 18+ Сеанс: 19.00
«НЕПОСЛУШНИК 2» 2D комедия, Россия 6+ Сеанс: 17.00
«ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D семейный, приключения,
Россия 6+ Сеансы: 13.00 15.00
В репертуаре возможны изменения.
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