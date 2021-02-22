Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»
«РОДНЫЕ» 2D – комедия, Россия 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 21.10.
«ДУША» 3D – анимация, США 6+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 13.00.
«ТОМ И ДЖЕРРИ» 2D – комедия, приключения, семейный, Великобритания, США 6+.
С 18 по 24 февраля. Сеансы: 14.00.
«МАВРИТАНЕЦ» 2D – детектив, триллер, Великобритания, США 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 21.00.
«СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D – комедия, Россия 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 17.40.
«НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» 2D - триллер, боевик, экшн, Китай.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 19.00.
«КОНЁК- ГОРБУНОК» 2D – фэнтези, приключения, Россия 6+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 12.00, 15.00.
«БАТЯ» 2D – комедия, Россия 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 16.00, 19.20.
Кинотеатр «Мир»
«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» 2D –мультфильм, мюзикл, приключения, Франция, Бельгия 12+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 13.30, 15.30.
«ПОВОРОТ НЕ ТУДА. НАСЛЕДИЕ» 2D –ужасы, триллер, Великобритания, США 16+.
С 25 февраля по 3 марта 2021 Сеансы: 21.10
«ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 2D –ужасы, Россия 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 17.20.
«ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» 2D-триллер, экшн, США 16+.
С 25 февраля по 3 марта. Сеансы: 19.10.
В репертуаре возможны изменения.