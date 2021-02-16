Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»

«РОДНЫЕ» 2D – комедия, Россия 12+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 19.20.

«ДУША» 3D – анимация, США 6+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 15.40.

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D – анимация, Канада, США, Китай 6+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 12.00, 13.00.

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА. НАСЛЕДИЕ» 2D – ужасы, триллер, Великобритания, США 16+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 21.00.

«СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D – комедия, Россия 12+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 17.30, 19.10.

«ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» 2D – триллер, экшн, США 16+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 21.10.

«КОНЁК- ГОРБУНОК» 2D – фэнтези, приключения, Россия 6+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 13.40, 15.00, 17.00.

Кинотеатр «Мир»

«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D – анимация, Россия 6+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 13.00.

«ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 2D – ужасы, Россия 16+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 19.10.

«ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 2D – триллер, детектив, США 16+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 17.00.

«LOVE» 2D-комедия, Россия 16+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 21.00.

«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» 2D –мультфильм, мюзикл, приключения, Франция, Бельгия 12+.

С 18 по 24 февраля. Сеансы: 15.00.

В репертуаре возможны изменения.