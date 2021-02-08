Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»

«РОДНЫЕ» 2D –комедия, Россия 12+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.20, 17.00, 19.00.

«ДУША» 3D –анимация, США 6+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.00.

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D –анимация, Канада, США, Китай 6+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 11.40, 13.30.

«ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 2D –ужасы, Россия 16+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 21.10.

«ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 2D – триллер, детектив, США 18+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 21.00.

«LOVE» 2D-комедия, Россия 16+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 19.10.

«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» 2D –мультфильм, мюзикл, приключения, Франция, Бельгия 12+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 13.00.

«ГДЕ, ТЫ АДАМ?» 2D –документальный, Украина 6+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 17.20.

Кинотеатр «Мир»

«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 13.00.

«МЬЮЗИК» 2D –драма, мюзикл, США 16+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.00, 19.00.

«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D –комедия, Россия 16+.

С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 17.00, 21.00.

В репертуаре возможны изменения.