Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»
«РОДНЫЕ» 2D –комедия, Россия 12+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.20, 17.00, 19.00.
«ДУША» 3D –анимация, США 6+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.00.
«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D –анимация, Канада, США, Китай 6+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 11.40, 13.30.
«ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 2D –ужасы, Россия 16+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 21.10.
«ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 2D – триллер, детектив, США 18+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 21.00.
«LOVE» 2D-комедия, Россия 16+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 19.10.
«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» 2D –мультфильм, мюзикл, приключения, Франция, Бельгия 12+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 13.00.
«ГДЕ, ТЫ АДАМ?» 2D –документальный, Украина 6+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 17.20.
Кинотеатр «Мир»
«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 13.00.
«МЬЮЗИК» 2D –драма, мюзикл, США 16+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 15.00, 19.00.
«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D –комедия, Россия 16+.
С 11 по 17 февраля 2021. Сеансы: 17.00, 21.00.
В репертуаре возможны изменения.