Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»
«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D –комедия, Россия 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 19.10.
«ДУША» 3D –анимация, США 6+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 13.30, 15.20.
«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 11.40 (суб.вскр), 13.00.
«ЗАСТУПНИК» 2D –триллер, экшн, США 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.10, 21.00.
«МЬЮЗИК» 2D –драма, мюзикл, США 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 19.00.
«ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» 2D-драма, триллер, США 18+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.00.
«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 2D –приключения, боевик, фэнтези, США 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 15.00, 21.10.
Кинотеатр «Мир»
«ГДЕ, ТЫ АДАМ?» 2D –документальный, Украина 6+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 15.00.
«КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM» 2D –триллер, Россия 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 21.00.
«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 13.20.
«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 2D –комедия, Великобритания 16+.
С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.00, 19.00.
В репертуаре возможны изменения.