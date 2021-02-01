Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»

«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D –комедия, Россия 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 19.10.

«ДУША» 3D –анимация, США 6+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 13.30, 15.20.

«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 11.40 (суб.вскр), 13.00.

«ЗАСТУПНИК» 2D –триллер, экшн, США 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.10, 21.00.

«МЬЮЗИК» 2D –драма, мюзикл, США 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 19.00.

«ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» 2D-драма, триллер, США 18+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.00.

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 2D –приключения, боевик, фэнтези, США 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 15.00, 21.10.

Кинотеатр «Мир»

«ГДЕ, ТЫ АДАМ?» 2D –документальный, Украина 6+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 15.00.

«КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM» 2D –триллер, Россия 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 21.00.

«ОГОНЁК - ОГНИВО» 2D –анимация, Россия 6+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 13.20.

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 2D –комедия, Великобритания 16+.

С 4 по 10 февраля 2021. Сеансы: 17.00, 19.00.

В репертуаре возможны изменения.