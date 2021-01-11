Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 2D –анимация, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.00, 15.30.
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 2D –приключения, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.00, 14.30, 17.00.
«ЧУДО –ЖЕНЩИНА: 1984» 2D –приключения, фэнтези, боевик, США 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 20.30.
«ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА» 2D –хоррор, Швеция 16+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.
«НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» 2D –комедия, Россия 16+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы:16.50, 19.10.
«ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ» 2D- эротическая мелодрама, Франция, Бельгия 18+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.
Кинотеатр «Мир»
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 2D –приключения, экшн, фэнтези, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.30.
«ОГОНЬ» 2D –драма, Россия 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 16.00.
«С ДНЁМ СМЕРТИ» 2D –ужасы, детектив, США 18+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.
«ЧУДО –ЖЕНЩИНА: 1984» 2D –приключения, фэнтези, боевик, США 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 18.20.
В репертуаре возможны изменения.