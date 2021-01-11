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Что посмотреть в кинотеатрах города?

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Что посмотреть в кинотеатрах города?

Кинотеатр «Товарищ»

«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 2D –анимация, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.00, 15.30.

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 2D –приключения, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.00, 14.30, 17.00.

«ЧУДО –ЖЕНЩИНА: 1984» 2D –приключения, фэнтези, боевик, США 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 20.30.

«ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА» 2D –хоррор, Швеция 16+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.

«НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» 2D –комедия, Россия 16+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы:16.50, 19.10.

«ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ» 2D- эротическая мелодрама, Франция, Бельгия 18+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.

Кинотеатр «Мир» 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 2D –приключения, экшн, фэнтези, Россия 6+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 13.30.

«ОГОНЬ» 2D –драма, Россия 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 16.00.

«С ДНЁМ СМЕРТИ» 2D –ужасы, детектив, США 18+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 21.00.

«ЧУДО –ЖЕНЩИНА: 1984» 2D –приключения, фэнтези, боевик, США 12+.
С 14 по 20 января 2021. Сеансы: 18.20.

В репертуаре возможны изменения.

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