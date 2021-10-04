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Что посмотреть в кино с 7 октября

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Что посмотреть в кино с 7 октября

                              Кинотеатр  «ТОВАРИЩ»         Работает в формате 3D

«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США  16+

С 7 по 13  октября 2021 Сеансы: 16.00 19.30 21.20

«ДЖИМ ПУГОВКА И ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» 2D –семейный, фантастика, комедия,     Германия  6+ С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 12.00 14.00

«КУРОРТ» 2D –   ужасы США 16+

С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 18.00

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 2D –  триллер, приключения, экшн, США, Великобритания 12+

С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 11.30 14.30 17.30 20.30

                                   Кинотеатр «МИР»    

«ДЕМОНИК» 2D –ужасы, Канада 16+

С 7 по 13 октября 2021  Сеансы:  21.00

«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+

С 7 по 13  октября 2021 Сеансы:15.30  18.20

«ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция   0+

С 7 по 13 октября 2021  Сеансы:  13.50

«ФИКСИКИНО.БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2D – анимация, семейный, Россия 0+

С 7 по 13 октября 2021    Сеансы: 13.00

В репертуаре возможны изменения.  

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