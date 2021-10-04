Что посмотреть в кино с 7 октября

Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США 16+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 16.00 19.30 21.20
«ДЖИМ ПУГОВКА И ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» 2D –семейный, фантастика, комедия, Германия 6+ С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 12.00 14.00
«КУРОРТ» 2D – ужасы США 16+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 18.00
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 2D – триллер, приключения, экшн, США, Великобритания 12+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 11.30 14.30 17.30 20.30
Кинотеатр «МИР»
«ДЕМОНИК» 2D –ужасы, Канада 16+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 21.00
«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы:15.30 18.20
«ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция 0+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 13.50
«ФИКСИКИНО.БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2D – анимация, семейный, Россия 0+
С 7 по 13 октября 2021 Сеансы: 13.00
В репертуаре возможны изменения.