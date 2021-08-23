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Что посмотреть в Бобруйске с 26 августа по 1 сентября

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Что посмотреть в Бобруйске с 26 августа по 1 сентября

Кинотеатр «Товарищ»

«КЭНДИМЕН» 2D – ужасы, триллер, США 18+.
Сеансы: 17.10, 19.10.

«ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ» 2D – драма, фэнтези, Ирландия, США 18+.
Сеансы: 15.00, 21.00.

«ВОСПОМИНАНИЕ» 2D – триллер, фантастика, США 16+.
Сеансы: 15.00, 18.50, 21.10.

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» 2D – анимация, Канада, США 6+.
Сеансы: 19.00.

«БОСС- МОЛОКОСОС 2» 2D – анимация, семейный, США 6+.
Сеансы: 11.40, 13.20.

Кинотеатр «Мир»

«КОДЕКС КИЛЛЕРА» 2D – боевик, криминал, триллер, США 18+.
Сеансы:  21.00

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D – боевик, приключения, комедия,   фэнтези, США 18+.
Сеансы: 18.40.

«БОСС- МОЛОКОСОС 2» 2D – анимация, семейный, США 6+.
Сеансы: 12.40, 14.40, 16.40.

В репертуаре возможны изменения.  

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