Что посмотреть на выходных? Фильм о церемонии награждения «Предпринимателей года»-2021 и узнать их секрет успеха!

Национальный конкурс «Предприниматель года» – одно из знаковых событий в нашей стране. Данное мероприятие позволяет продемонстрировать всему миру, что у нас есть достойные лидеры, которые благодаря своему таланту и упорству создают продукты мирового уровня, продвигая положительный имидж Беларуси за ее пределами.

Последние годы оказались достаточно непростыми для нашей страны. Испытания пандемией не прошли бесследно для многих субъектов предпринимательской деятельности.

Пандемия коснулась и Церемонии награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года». Минэкономики, чтобы не подвергать риску здоровье ее участников, пришлось адаптировать устоявшийся формат чествования победителей конкурса путем проведения видеозаписи торжественной церемонии.

Как ранее сообщалось , само чествование победителей с вручением призов и дипломов состоялось 19 ноября 2021 года.

Мы сдержали свое обещание и сегодня готовы представить всеобщему вниманию полную версию Церемонии награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года». Теперь побывать на ней может каждый, увидеть своих знакомых, партнеров и задуматься: а почему не я стою на этой сцене?

Надеемся, что Вы (представители юридических лиц или индивидуальные предприниматели) станете участниками конкурса в этом году, и попадете на Церемонию награждения лучших представителей бизнеса!

Старт подачи заявок на очередной конкурс уже не за горами, следите за новостями!

Итак, смотрим Церемонию награждения победителей по ссылке на YouTube-канале.