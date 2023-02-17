Что показывают в кинотеатрах города?

Аватар: Путь воды 12+ 3D

Сеанс: 19:50

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная 12+ 2D

Сеансы: 13:30, 19:10

50 год до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь.

Большое путешествие. Специальная доставка 6+ DVD

Сеанс: 10:00

Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли. Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется Мик-Мику и Оскару. В компании друзей они отправляются в новое путешествие — теперь, чтобы вернуть домой малыша гризли.

Быть 12+ 2D

Сеанс: 17:00

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.

Легенды Орленка 6+ DVD

Сеанс: 10:30

Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.

Мой любимый призрак 6+ 2D

Сеанс: 15:30

Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.

Непослушная 18+ 2D

Сеанс: 21:10

Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она согл ...

Снежная королева: Разморозка 6+ 2D

Сеансы: 13:00, 15:00

Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Чебурашка 6+ 2D

Сеанс: 17:30

Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Помогать — и мешать! — ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и ...