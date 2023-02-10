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Что показывают в кинотеатрах города?

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Что показывают в кинотеатрах города?

Кинотеатр «ТОВАРИЩ»   

«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 2D  комедия, Россия   16+     Сеанс: 21.00

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК » 2D приключения, фэнтези, семейный, мультфильм, Германия   6+  Сеансы: 13.20   15.00

«ЧЕБУРАШКА» 2D  семейный, Россия   6+   Сеансы: 15.20   19.00

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 2D/3D фэнтези, приключения, 12+  США  Сеанс: 17.30 (3D)

«БЫТЬ» 2D комедия, Россия 12   Сеансы: 17.00 (кроме 14-15.02)  21.00

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 2D/3D мультфильм, семейный, Великобритания  6+ Сеанс: 13.15 (3D)

«НЕПОСЛУШНАЯ»  2D эротическая драма, Россия   18+  Сеанс: 17.00 (с 14-22.02.2023)

Кинотеатр «МИР»       

«ЧЕБУРАШКА» 2D семейный, Россия   6+   Сеансы: 13.40  18.20

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 2D/3D мультфильм, семейный, Великобритания  6+ Сеансы: 12.00 (2D)  16.40 (3D)

В репертуаре возможны изменения.  

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