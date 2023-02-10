Что показывают в кинотеатрах города?
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Кинотеатр «ТОВАРИЩ»
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 2D комедия, Россия 16+ Сеанс: 21.00
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК » 2D приключения, фэнтези, семейный, мультфильм, Германия 6+ Сеансы: 13.20 15.00
«ЧЕБУРАШКА» 2D семейный, Россия 6+ Сеансы: 15.20 19.00
«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 2D/3D фэнтези, приключения, 12+ США Сеанс: 17.30 (3D)
«БЫТЬ» 2D комедия, Россия 12 Сеансы: 17.00 (кроме 14-15.02) 21.00
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 2D/3D мультфильм, семейный, Великобритания 6+ Сеанс: 13.15 (3D)
«НЕПОСЛУШНАЯ» 2D эротическая драма, Россия 18+ Сеанс: 17.00 (с 14-22.02.2023)
Кинотеатр «МИР»
«ЧЕБУРАШКА» 2D семейный, Россия 6+ Сеансы: 13.40 18.20
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 2D/3D мультфильм, семейный, Великобритания 6+ Сеансы: 12.00 (2D) 16.40 (3D)
В репертуаре возможны изменения.
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