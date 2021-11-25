Что показывают в кино с 25 ноября?

Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.НАСЛЕДНИКИ»2D комедия, фантастика, США 12+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 16.20 18.40 21.00
«МЕСТЬ ЗЕМЛИ» 2D - боевик, Китай 16+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 21.10
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» 2D –анимация, семейный, Франция 6+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:14.30
«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, США 12+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 19.10
«ЭНКАНТО» 2D – анимация, семейный, США, Колумбия 6+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:12.00 12.40 14.50 17.00
Кинотеатр «МИР»
«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» 2D – комедия, Россия 16+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 17.00 19.00
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D – анимация, Россия 6+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 15.00
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 2D –анимация, Россия 6+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:13.00
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 2D –триллер, ужасы, драма, Великобритания 18+
С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 21.00
В репертуаре возможны изменения.