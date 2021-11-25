Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Что показывают в кино с 25 ноября?

31 0

Что показывают в кино с 25 ноября?

Кинотеатр  «ТОВАРИЩ»         Работает в формате 3D

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.НАСЛЕДНИКИ»2D комедия, фантастика, США 12+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 16.20 18.40  21.00

«МЕСТЬ ЗЕМЛИ» 2D  - боевик, Китай     16+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:  21.10

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» 2D –анимация, семейный, Франция  6+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:14.30

«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, США  12+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 19.10

«ЭНКАНТО» 2D –  анимация, семейный, США, Колумбия      6+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:12.00 12.40 14.50 17.00              

                                   Кинотеатр «МИР»   

«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» 2D –  комедия, Россия 16+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 17.00 19.00

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D –  анимация, Россия  6+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 15.00

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 2D –анимация, Россия   6+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы:13.00

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 2D –триллер, ужасы, драма, Великобритания 18+

С 25 ноября по 01 декабря 2021 Сеансы: 21.00

В репертуаре возможны изменения.  

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »