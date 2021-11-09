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Что показывают в кино с 11 по 17 ноября

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Что показывают в кино с 11 по 17 ноября

                              Кинотеатр  «ТОВАРИЩ»

«РЯД 19» 2D –триллер, ужасы, Россия  16+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 21.00

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 2D –триллер, ужасы, драма, Великобритания 18+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 16.00  18.20

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D –анимация, семейный, Россия  6+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы:12.30  15.00

«ВЕЧНЫЕ» 2D –  приключения, экшн, США    16+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы:  18.00 20.30

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 2D –анимация, Россия   6+

С 11 по 17ноября 2021 Сеансы: 13.00  14.20        

                                   Кинотеатр «МИР»    

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D –анимация, семейный, Россия  6+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы:13.30  15.30

«ДРАКУЛОВ» 2D –   комедия, Россия  18+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 21.00

«РЯД 19» 2D –триллер, ужасы, Россия  16+

С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 17.30  19.20

В репертуаре возможны изменения.  

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