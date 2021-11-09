Что показывают в кино с 11 по 17 ноября

Кинотеатр «ТОВАРИЩ»
«РЯД 19» 2D –триллер, ужасы, Россия 16+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 21.00
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 2D –триллер, ужасы, драма, Великобритания 18+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 16.00 18.20
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D –анимация, семейный, Россия 6+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы:12.30 15.00
«ВЕЧНЫЕ» 2D – приключения, экшн, США 16+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 18.00 20.30
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 2D –анимация, Россия 6+
С 11 по 17ноября 2021 Сеансы: 13.00 14.20
Кинотеатр «МИР»
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D –анимация, семейный, Россия 6+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы:13.30 15.30
«ДРАКУЛОВ» 2D – комедия, Россия 18+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 21.00
«РЯД 19» 2D –триллер, ужасы, Россия 16+
С 11 по 17 ноября 2021 Сеансы: 17.30 19.20
В репертуаре возможны изменения.